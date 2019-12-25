В США еноты проникли в отделение банка

Животные оказались в помещении благодаря дереву и открытому воздуховоду.

В американском штате Калифорния еноты проникли в отделение банка города Редвуд-Сити. Об этом рассказали журналисты телеканала Fox News со ссылкой на очевидцев. По словам сотрудников отделения кредитной организации, дикие животные смогли устроить беспорядок в помещении. Первым енотов заметил клиент, который решил воспользоваться банкоматом. Позже он обратился за помощью к специалистам в клиентскую службу.

Сначала я решил, что это чучело, они просто лежали на столе. А потом резко вскочили и начали носиться по помещению очевидец

Эксперты объяснили, что еноты разбросали бумаги и опрокинули системный блок компьютера. Вероятно, гости проникли в помещение через крышу. В этом им помогло растущее поблизости дерево. На нем нашлись следы лап. После этого звери попали в воздуховод. В банке пошутили, что главное, что еноты не попытались скрыться с деньгами.

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