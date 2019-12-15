Видео: енот на три дня застрял на березе на Благодатной

По словам свидетеля, все это время животное было без пропитания.

Енот трое суток провел на березе в Московском районе. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Животное заметили на дереве по адресу Благодатная, 5. По словам автора, енот неоднократно пытался спуститься вниз, но у него не получалось.

Комментаторы раскритиковали действия автора сообщения. Некоторые удивились, почему она не обратилась за помощью по номеру "112", другие утверждают, что еноты отлично лазают по деревьям.

По последней информации, животному все-таки удалось слезть.

Вчера питомцу пришлось переждать на дереве грозу и ливень.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK