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В Краснодаре полностью ликвидировали пожар на складах

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Пламя тушили по повышенному рангу.

В Краснодаре полностью ликвидировали пожар на складах. Об этом сообщили представители экстренной службы по региону. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, возгорание произошло на территории в одну тысячу квадратных метров. Пострадали помещения "аграрного типа" на Конечной улице города. Также зафиксировано обрушение кровли на площади в ста квадратных метров.

В 05:30 утра пожар по повышенному рангу пожара в МО г. Краснодар ликвидирован полностью на площади 1000 кв.м

заявление ГУ МЧС по региону

Спасатели в Краснодаре оказали помощь еноту, забравшемуся на столб ЛЭП.

Видео: VK / Типичный Краснодар

Теги: краснодар, регионы, склад
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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