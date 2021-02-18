Пламя тушили по повышенному рангу.

В Краснодаре полностью ликвидировали пожар на складах. Об этом сообщили представители экстренной службы по региону. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, возгорание произошло на территории в одну тысячу квадратных метров. Пострадали помещения "аграрного типа" на Конечной улице города. Также зафиксировано обрушение кровли на площади в ста квадратных метров.

В 05:30 утра пожар по повышенному рангу пожара в МО г. Краснодар ликвидирован полностью на площади 1000 кв.м заявление ГУ МЧС по региону

Спасатели в Краснодаре оказали помощь еноту, забравшемуся на столб ЛЭП.

Видео: VK / Типичный Краснодар