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Несколько школ Петербурга перенесли линейки 1 сентября в здание из-за Курбан-байрама

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Школы, расположенные около Санкт-Петербургской соборной мечети, перенесут линейки в честь 1 сентября в здание из-за празднования Курбан-байрама.

Петербургских школьников тоже коснулся главный мусульманский праздник, как и их московских товарищей. Несколько школ Северной столицы перенесут линейки из-за празднования Курбан-байрама. Правда, в отличии от сообщений из Москвы, с Петербурге торжества переносят не столь радикально.

Образовательные учреждения, которые находятся ближе всего к Санкт-Петербургской соборной мечети (то есть школы Петроградского района) проведут линейки не на улице, а в здании. В комитете по образованию отметили «Фонтанке», что переносить торжество на понедельник, 4 сентября, никто не планируют. Так как к моменту начала праздников у школьников верующие уже закончат свою молитву.

Из-за намаза в Курбан-байран в Петербурге традиционно перекрывают движение в районе станции метро "Горьковская", а также закрывают саму станцию.

Ранее Piter.tv сообщал, что в Москве школьные линейки к 1 сентября перенесут из-за Курбан-Байрама. По информации СМИ, накоторые школы собираются провести мероприятия 4 сентября.

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Категории: Новости СПб

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