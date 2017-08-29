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День знаний 2017: короткие поздравления с 1 сентября в стихах

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Уже скоро во всех школах России прозвенят первые звонки нового учебного года. С 1 сентября 2017 можно поздравить школьника или учителя коротким сообщением с стихах или прозе.

Заканчивается лето. А значит уже скоро во всех школах России пройдут торжественные линейки. Мальчики и девочки в нарядной одежде и с букетами цветов придут на 1 сентября. Праздник называют Днем знаний. Его признали государственным праздником в 1980 году. Массово все школы этот праздник отметили только в 1984 году.

До прихода советской власти в школах не было единого дня начала занятий. Только в 1935 году распоряжением властей все учебные заведения заставили начинать образовательный процесс в этот день.

Поздравления с 1 сентября 2017 короткие в стихах для учителей

В современной России и ряде других стран 1 сентября не является учебным днем. Школьники и учителя собираются на торжественную линейку, говорят о будущей учебе. Детей отводят на развлекательные мероприятия.

В этом году 1 сентября выпало на пятницу. Так что школьникам повезло, после праздника они либо уйдут на выходные, либо отучатся всего один день. Поздравления на этот праздник приятно будет получить как школьникам, так и учителям. Можно отправить сообщение со стихами или прозой.

Поздравления с 1 сентября 2017 короткие в стихах для учителей  

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 1 СЕНТЯБРЯ В СТИХАХ

 

Знаний много не бывает,
Пусть ваш ум их сохраняет.
Ведь без знаний никуда —
Ни туда и ни сюда.

Не ленитесь, познавайте,
Тайны мира открывайте.
И пусть каждый знаний грамм
В жизни помогает вам.

***

С Днем знаний, с праздником осенним!
Пришла пора, звенят звонки,
И снова деток приглашают:
«Скорее в класс, ученики».

Учеба — дело непростое,
Но всё получится, ты знай.
С упорством твердым и терпением
Вершин добьешься, лишь дерзай.

***

Вот День знаний наступил!
В ход учебу запустил!
С чем тебя я поздравляю,
И, конечно же, желаю
Больше смелости, терпенья,
Счастья, школьного веселья.
Путь держи всегда вперед!
Побеждать пришел черед!

Поздравления с 1 сентября 2017 короткие в стихах для учителей

Сегодня День Знаний
Мы все отмечаем,
А знания — сила,
И это мы знаем.

Мы знаньями все
И крепки, и сильны.
Так будем же верной
Опорой страны!

И прост тот секрет,
Им хотим поделиться:
Учение — свет,
Будем к знаньям стремиться!

***

С Днем знаний, с 1 Сентября!
Открыла дверь родная школа,
В мир увлекательный маня,
Где всё таинственно и ново.

Так пусть летит учебный год
Без неудач и преткновений,
Пусть каждый для себя найдет
Клад ценных знаний и умений!

***

Классный праздник сентября,
Это знаний день, друзья.
Мы сегодня отмечаем
Лучший день календаря!

Пусть легко даются знанья,
Пусть исполнятся мечты,
Пусть не зря будут старанья
Ради знаний красоты!

Поздравления с 1 сентября 2017 короткие в стихах для учителей

Звонок неумолимый
Сегодня как набат,
С днём знаний поздравляем
Учителей, ребят.

Родителей, что знают:
Путь к знаниям тернист,
И всем мы пожелаем:
Учись. Крепись. Стремись.

***

Прозвенел первый звонок,
Ну, ребята, на урок!
Все девчонки и мальчишки,
Достаем тетради, книжки
И скорей идём учиться,
Чтоб умнее становиться!
И пусть на пути к успеху
Вам не встретятся помехи,
А все школьные деньки
Будут ярки и легки!

***

Поздравляем мы сегодня,
Всех кто ценит свет науки,
Знания — не только сила,
Избавление от скуки.

Пожелаем вам удачи,
Бесконечного терпенья,
Чтобы каждый день был полон,
Радостью, и вдохновеньем!

Поздравления с 1 сентября 2017 короткие в стихах для учителей


ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 1 СЕНТЯБРЯ В ПРОЗЕ

 

Впереди учебный год. Пусть он у тебя пройдет отлично и с отличием! Для этого я тебе пожелаю терпения, стремления, трудолюбия, усидчивости, прилежности, усердия и старания, чтобы «гранит науки» грызся с легкостью. С Днем знаний тебя!

***

Поздравляю с Днем знаний! Желаю всем стального терпения и энергии, мудрости и рассудительности, веры в себя и неподдельного интереса к знаниям. Желаю крепкого иммунитета к неприятностям и инфекциям, оптимизма и покорения вершин в новом учебном году!

***

Уважаемые учащиеся, педагоги и родители! Поздравляем Вас с прекрасным праздником сентября — с Днём знаний. Хотим пожелать Вам успехов в процессе освоения нового, удачи, бодрости и здоровья, настоящей дружбы и радости открытий.

***

Поздравляю с Днём знаний. Пусть этот год принесёт много новых побед, подарит новый стимул и новые стремления. Желаю никогда не бросать начатое, желаю во всём проявлять себя на твёрдую «пять».

Поздравления с 1 сентября 2017 короткие в стихах для учителей

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Категории: Общество

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