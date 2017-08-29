День знаний 2017: короткие поздравления с 1 сентября в стихах

Уже скоро во всех школах России прозвенят первые звонки нового учебного года. С 1 сентября 2017 можно поздравить школьника или учителя коротким сообщением с стихах или прозе.

Заканчивается лето. А значит уже скоро во всех школах России пройдут торжественные линейки. Мальчики и девочки в нарядной одежде и с букетами цветов придут на 1 сентября. Праздник называют Днем знаний. Его признали государственным праздником в 1980 году. Массово все школы этот праздник отметили только в 1984 году.

До прихода советской власти в школах не было единого дня начала занятий. Только в 1935 году распоряжением властей все учебные заведения заставили начинать образовательный процесс в этот день.

В современной России и ряде других стран 1 сентября не является учебным днем. Школьники и учителя собираются на торжественную линейку, говорят о будущей учебе. Детей отводят на развлекательные мероприятия.

В этом году 1 сентября выпало на пятницу. Так что школьникам повезло, после праздника они либо уйдут на выходные, либо отучатся всего один день. Поздравления на этот праздник приятно будет получить как школьникам, так и учителям. Можно отправить сообщение со стихами или прозой.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 1 СЕНТЯБРЯ В СТИХАХ

Знаний много не бывает,

Пусть ваш ум их сохраняет.

Ведь без знаний никуда —

Ни туда и ни сюда.

Не ленитесь, познавайте,

Тайны мира открывайте.

И пусть каждый знаний грамм

В жизни помогает вам.

***

С Днем знаний, с праздником осенним!

Пришла пора, звенят звонки,

И снова деток приглашают:

«Скорее в класс, ученики».

Учеба — дело непростое,

Но всё получится, ты знай.

С упорством твердым и терпением

Вершин добьешься, лишь дерзай.

***

Вот День знаний наступил!

В ход учебу запустил!

С чем тебя я поздравляю,

И, конечно же, желаю

Больше смелости, терпенья,

Счастья, школьного веселья.

Путь держи всегда вперед!

Побеждать пришел черед!

Сегодня День Знаний

Мы все отмечаем,

А знания — сила,

И это мы знаем.

Мы знаньями все

И крепки, и сильны.

Так будем же верной

Опорой страны!

И прост тот секрет,

Им хотим поделиться:

Учение — свет,

Будем к знаньям стремиться!

***

С Днем знаний, с 1 Сентября!

Открыла дверь родная школа,

В мир увлекательный маня,

Где всё таинственно и ново.

Так пусть летит учебный год

Без неудач и преткновений,

Пусть каждый для себя найдет

Клад ценных знаний и умений!

***

Классный праздник сентября,

Это знаний день, друзья.

Мы сегодня отмечаем

Лучший день календаря!

Пусть легко даются знанья,

Пусть исполнятся мечты,

Пусть не зря будут старанья

Ради знаний красоты!

Звонок неумолимый

Сегодня как набат,

С днём знаний поздравляем

Учителей, ребят.

Родителей, что знают:

Путь к знаниям тернист,

И всем мы пожелаем:

Учись. Крепись. Стремись.

***

Прозвенел первый звонок,

Ну, ребята, на урок!

Все девчонки и мальчишки,

Достаем тетради, книжки

И скорей идём учиться,

Чтоб умнее становиться!

И пусть на пути к успеху

Вам не встретятся помехи,

А все школьные деньки

Будут ярки и легки!

***

Поздравляем мы сегодня,

Всех кто ценит свет науки,

Знания — не только сила,

Избавление от скуки.

Пожелаем вам удачи,

Бесконечного терпенья,

Чтобы каждый день был полон,

Радостью, и вдохновеньем!



ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 1 СЕНТЯБРЯ В ПРОЗЕ

Впереди учебный год. Пусть он у тебя пройдет отлично и с отличием! Для этого я тебе пожелаю терпения, стремления, трудолюбия, усидчивости, прилежности, усердия и старания, чтобы «гранит науки» грызся с легкостью. С Днем знаний тебя!

***

Поздравляю с Днем знаний! Желаю всем стального терпения и энергии, мудрости и рассудительности, веры в себя и неподдельного интереса к знаниям. Желаю крепкого иммунитета к неприятностям и инфекциям, оптимизма и покорения вершин в новом учебном году!

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Уважаемые учащиеся, педагоги и родители! Поздравляем Вас с прекрасным праздником сентября — с Днём знаний. Хотим пожелать Вам успехов в процессе освоения нового, удачи, бодрости и здоровья, настоящей дружбы и радости открытий.

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Поздравляю с Днём знаний. Пусть этот год принесёт много новых побед, подарит новый стимул и новые стремления. Желаю никогда не бросать начатое, желаю во всём проявлять себя на твёрдую «пять».