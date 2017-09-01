Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Культура Новости шоу-бизнеса
Сегодня, 12:22
0
Vera_Iptysheva11
142
Код вставки плеера

Таисия Вилкова, Макс Барских, Нюша и другие звезды шоу-бизнеса поздравили школьников с Днем Знаний

0
 
 

Макс Барских, Нюша, Глюкоза и другие звезды шоу-бизнеса обратились к школьникам с напутственными словами.

Актриса театра и кино, игравшая в популярном сериале "Деффчонки" Таисия Вилкова  обратилась к российским школьникам и пожелала им получать удовольствие от учебы. 

"Пусть школа не будет чем-то скучным и занудным, а пусть это будет приятное и полезное времяпрепровождение!" - сказала актриса

 

Другие звезды шоу-бизнеса не остались в стороне и сделали "поздравительные" посты в свих инстаграм-аккаунтах. Многие из них в этот день повели своих чад в школу и с удовольствием поделились радостью со своими подписчиками. Вот, например, Яна Рудковская с сыном. 

 А популярный поп-певец Макс Барских опубликовал ностальгический пост. Артист вспоминает о школьных годах с любовью. 

 Певица Нюша рассказала, что у нее праздник 1 сентября вызывал ассоциации о встречах с друзьями после долгой разлуки. 

Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) повела своих дочек Веру и Лидию в школу.  

Михаил Галустян опубликовал свое детское фото. Тем самым, вызвал реакцию умиления у своих подписчиков.

Ирина Дубцова повела своего сына Артема в 5 класс. 

Анастасия Волочкова опубликовала длинный пост, в котором она вспоминает своих учителей и благодарит их за полученные знания. 

Актер Андрей Мерзликин уже своего третьего ребенка - дочь Евдокию отправляет в 1 класс. И конечно же, желает ей "хорошего полета". 

Видео: PiterTV

Фото: скриншоты Instagram

 

 

Теги: 1 сентября 2017 , анастасия волочкова , глюкоза , гоголь , день знаний , ирина дубцова , макс барских , михаил галустян , нюша , таисия вилкова , яна рудковская
Категории: Новости шоу-бизнеса

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5