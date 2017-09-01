Таисия Вилкова, Макс Барских, Нюша и другие звезды шоу-бизнеса поздравили школьников с Днем Знаний

Макс Барских, Нюша, Глюкоза и другие звезды шоу-бизнеса обратились к школьникам с напутственными словами.

Актриса театра и кино, игравшая в популярном сериале "Деффчонки" Таисия Вилкова обратилась к российским школьникам и пожелала им получать удовольствие от учебы.

"Пусть школа не будет чем-то скучным и занудным, а пусть это будет приятное и полезное времяпрепровождение!" - сказала актриса

Другие звезды шоу-бизнеса не остались в стороне и сделали "поздравительные" посты в свих инстаграм-аккаунтах. Многие из них в этот день повели своих чад в школу и с удовольствием поделились радостью со своими подписчиками. Вот, например, Яна Рудковская с сыном.

А популярный поп-певец Макс Барских опубликовал ностальгический пост. Артист вспоминает о школьных годах с любовью.

Певица Нюша рассказала, что у нее праздник 1 сентября вызывал ассоциации о встречах с друзьями после долгой разлуки.

Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) повела своих дочек Веру и Лидию в школу.

Михаил Галустян опубликовал свое детское фото. Тем самым, вызвал реакцию умиления у своих подписчиков.

Ирина Дубцова повела своего сына Артема в 5 класс.

Анастасия Волочкова опубликовала длинный пост, в котором она вспоминает своих учителей и благодарит их за полученные знания.

Актер Андрей Мерзликин уже своего третьего ребенка - дочь Евдокию отправляет в 1 класс. И конечно же, желает ей "хорошего полета".

Видео: PiterTV

Фото: скриншоты Instagram