Шесть грузовых автомобилей столкнулись на трассе М-10 "Россия"

В 15:00 в в районе деревни Ям-Ижора образовался автомобильный затор протяженностью четыре километра в направлении Санкт-Петербурга.

На 672+400 километра автодороги М-10 "Россия" Москва-Санкт-Петербург в Тосненском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием нескольких грузовых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

По предварительной информации, на данном участке столкнулись шесть автомобилей, которые двигались в попутном направлении, пострадавших нет. Авария произошла в 12:30, на месте работали представители ГИБДД, сотрудники подрядной организации, обслуживающей дорогу. На участке, где произошла авария, дорога покрыта противогололедным материалом, поэтому скользкости не зафиксировано. В 15:00 в в районе деревни Ям-Ижора образовался автомобильный затор протяженностью четыре километра в направлении Санкт-Петербурга.

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Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"