Во вторник нерпенка Вовчика выпустят в Ладогу

Вовчик уже вполне готов к самостоятельной жизни.

Нерпенка Вовчика уже во вторник, 11 сентября, отправят в естественную среду обитания. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга.

Животное находится под присмотром "Фонда друзей балтийской нерпы" и там считают, что Вовчик уже вполне готов к самостоятельной жизни. Нерпенка нашли в июне во Владимирской бухте, тогда он весил 4,5 килограмма и едва не погиб, так как не мог находиться в воде, обессилил и замерз. После за этого за его выздоровлением и ростом неравнодушные люди наблюдали в соцсети организации.

За 3 месяца Вовчик окреп и уже весит 17 килограммов. Завтра его отпустят в Ладогу.

Ранее нерпенок Крошик играючи укусил человека за джинсы.

Фото: Владимир Андриев/ ВК