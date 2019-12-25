Неизвестный разбил стекло у троллейбуса на станции метро "Лесная"

Очевидцы сообщают, что виновником был бездомный.

В субботу, 8 февраля, стало известно о пробке общественного транспорта рядом со станцией метро "Лесная". Очевидцы рассказали об этой ситуации в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Оказалось, что неизвестный разбил стекло троллейбуса №18, ждавшего пассажиров на остановке. Свидетели отмечают, что вероятнее всего виновником случившегося был бездомный.

В комментариях предположили, что мужчину "не приняли на борт", поэтому он решил отомстить.

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Фото: vk.com/spb_today