Неизвестный разбил стекло у троллейбуса на станции метро "Лесная"

В субботу, 8 февраля, стало известно о пробке общественного транспорта рядом со станцией метро "Лесная". Очевидцы рассказали об этой ситуации в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".
Оказалось, что неизвестный разбил стекло троллейбуса №18, ждавшего пассажиров на остановке. Свидетели отмечают, что вероятнее всего виновником случившегося был бездомный.
В комментариях предположили, что мужчину "не приняли на борт", поэтому он решил отомстить.
Ранее мы писали, что легковушка и каршеринг не смогли поделить дорогу на Итальянской.
Фото: vk.com/spb_today
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