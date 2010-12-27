Неизвестный опустил провода в бутылку из-под керосина в институте им. Мечникова

Из-за этого пришлось вызвать правоохранителей.

Днем 26 августа в больницу им. Мечникова приехали экстренные службы. По данным Piter.TV, неизвестный опустил подключенные к розетке провода в бутылки с керосином.

Как стало известно, в кабинете преподавателей в 33 корпусе института им. Мечникова выключился свет. Сотрудники вызвали электрика, который прошелся по кабинетам. В одном из помещений он обнаружил две бутылки из-под керосина, в которые были опущены провода. В свою очередь провода были подключены к розетке. Мужчина вытащил их и вызвал сотрудников полиции.

На месте ведется проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургского таможенника подозревают во взятке за сокрытие перевеса.

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