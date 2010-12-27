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Неизвестные рисуют лошадей на стенах и домах на Васильевском острове
Сегодня, 22:59
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nadezhda_sib

Неизвестные рисуют лошадей на стенах и домах на Васильевском острове

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На Васильевском острое коммунальщики закрашивают разноцветных лошадей, но затем они снова появляются на стенах.

Стены домов Васильевского острова украшает необычный арт: неизвестные рисуют разноцветных лошадей. Как рассказали в группе "ВКонтакте" "Живем на Васильевском", изображения постоянно закрашивают, но они появляются вновь.

По словам сообщества, нарисованные животные украшали даже дороги, но коммунальщики активно борются с несогласованным стрит-артом. 

Комментаторы оценили творчество неизвестных, некоторые из них даже попросили нарисовать животное в своем подъезде. 

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Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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