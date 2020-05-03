Нефтерудовоз у Больших Порогов на третий день сняли с мели

"Нефтерудовоз-58М" утром 30 апреля сел на мель у деревни Большие Пороги Всеволожского района.

Вечером 2 мая, в субботу, нефтерудовоз, севший на мель, снял речной ледокол "Невская застава". Об этом сообщили 47.news.

Замгендиректора по флоту ГУП "Пиларн" Дмитрий Веселов сообщил, что операция была сложная: судно пришлось вытаскивать между камней. Нефтерудовоз отбуксировали в район новой площадки судостроительного завода "Пелла", расположенного на левом берегу Невы, западнее Отрадного.

Ранее мы писали, что нефтерудовоз сел на мель под Петербургом.

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