  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:40
71
smirenny
Код вставки плеера

Нефтерудовоз у Больших Порогов на третий день сняли с мели

0 0

"Нефтерудовоз-58М" утром 30 апреля сел на мель у деревни Большие Пороги Всеволожского района.

Вечером 2 мая, в субботу, нефтерудовоз, севший на мель, снял речной ледокол "Невская застава". Об этом сообщили 47.news. 

Замгендиректора по флоту ГУП "Пиларн" Дмитрий Веселов сообщил, что операция была сложная: судно пришлось вытаскивать между камней. Нефтерудовоз отбуксировали в район новой площадки судостроительного завода "Пелла", расположенного на левом берегу Невы, западнее Отрадного. 

Ранее мы писали, что нефтерудовоз сел на мель под Петербургом.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте

Теги: нефтерудовоз сел на мель
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии