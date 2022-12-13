  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Нефролог опровергла миф о пользе серебра для здоровья
Сегодня, 22:11
105
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Нефролог опровергла миф о пользе серебра для здоровья

0 0

По словам специалиста, чтобы произошла ионизация серебра, нужно прежде всего электричество.

Нефролог Елена Ломоносова рассказала, что сделать полезной воду в стакане при помощи серебряной ложки не получится. Эксперт опровергла миф о пользе серебра для здоровья. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург". 

По словам специалиста, чтобы произошла ионизация серебра, нужно прежде всего электричество. Обычное опускание ложки в стакан не приводит совершенно ни к какому эффекту. Даже нагревание воды не будет давать результата.

Кроме этого, употреблять внутрь колоидное серебро нефролог не рекомендует, так как очень трудно рассчитать безопасную дозу. Накапливаясь в клетках кожи, серебро делает организм более чувствительным к солнечным лучам. 

Ранее на создание новой набережной до сквера "Инчхон" в Кронштадте направят 3,7 млрд рублей. Проект с велодорожками и спусками к воде реализуют в несколько этапов.

Фото: Piter.tv
 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии