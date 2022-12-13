На создание новой набережной до сквера "Инчхон" в Кронштадте направят 3,7 млрд рублей

Набережная, служащая для связки всех очередей парка "Остров фортов" и сквера "Инчхон", оценена в 3,7 млрд рублей. Информация об этом размещена на портале "РосТендер".
Напомним, что протяжённость набережной составит почти 3 км. Ширина дорожек планируется от 4,5 до 6 м. Кроме того, там появятся велодорожки и спуски к воде. Задуманное реализуют в несколько этапов.
Напомним, что остров "Инчхон" названный в честь корейского города, был открыт в 2018 году.
Ранее мы сообщили о том, что зимой парк "Патриот" в Кронштадте дополнили новой интерактивной площадкой.
Фото: ВКонтакте / Кронштадт | Остров фортов
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