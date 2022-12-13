Набережная в Кронштадте соединит парк "Остров фортов" и сквер "Инчхон"

Общая протяженность набережной составит 2,8 километра.

Утвержден проект планировки пешеходной набережной, которая свяжет все очереди парка "Остров фортов" и сквер "Инчхон". Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Набережная станет комфортным местом для прогулок и осмотра достопримечательностей Кронштадта. Также она позволит большему количеству людей принять участие в праздничных мероприятиях в акватории Каботажной гавани и на Кронштадтском рейде.

Общая протяженность набережной составит 2,8 километра. Проект будет реализован в несколько этапов. На набережной будет оборудована велодорожка. Также предусмотрено устройство лестничных спусков к воде.

В парке "Остров фортов" открыты музейно-исторический парк, учебно-тренировочный комплекс "Лагерь настоящих героев", детские площадки, места для прогулок и отдыха, оборудована смотровая площадка.

Сквер "Инчхон" был открыт в 2018 году по инициативе мэра корейского города Инчхон в рамках Соглашения об установлении дружественных отношений между Инчхоном и Кронштадтом.

Также на острове Котлин построят новый участок Цитадельского шоссе и реконструируют часть Кронштадтского шоссе.

Фото: пресс-служба Смольного