Парк "Патриот" в Кронштадте дополнят новой интерактивной площадкой

В стенах военного укрепления будет создан проект "Главный калибр". Наверху расположат смотровую площадку с бронированной рубкой и пушкой.

С 9 февраля посетители парка "Патриот" в Кронштадте смогут посетить новую интерактивную площадку "Главный калибр". Экспозиция расположится в стенах старого бетонного военного укрепления, наверху расположат смотровую площадку с бронированной рубкой и пушкой. Об этом "Петербургскому дневнику" сообщил подрядчик площадки Эдуард Бондарь.

По словам собеседника издания, "Главный калибр" станет инновационным музеем, полностью посвящённым подвигу экипажа крейсера "Варяг". Подвиг русских моряков гостям площадки продемонстрируют с помощью мультимедийных технологий: посетители смогут сами стать участниками боя при Чемульпо, который произошёл 27 января 1904 года. Кроме того, в экспозиции предусмотрены цифровые модели других кораблей-участников сражения.

Через сенсорные экраны можно узнать историю крейсера, как проходил бой и многое другое. Изучить устройство и характеристики корабля. А также принять участие в морском сражении и произвести залпы из орудий крейсера. Для этого установлен макет пушки и есть очки виртуальной реальности. Эдуард Бондарь, подрядчик проекта "Главный калибр"

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Фото: Роман Пименов / "Петербургский дневник"