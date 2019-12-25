Неделя начнется для петербуржцев с сильного ветра и +6 градусов тепла

Атмосферное давление будет понижаться.

В понедельник, 2 ноября, в Петербурге ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Рабочая неделя для петербуржцев начнется с умеренного юго-восточного, южного ветра, вечером ожидаются порывы до сильного. Температура воздуха ночью поднимется до +2 градусов, местами до нуля градусов, а днем столбик термометра покажет +6 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее мы писали, что МЧС предупредили петербуржцев об усилении ветра 2 ноября.

Фото: Piter.tv