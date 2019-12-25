В субботу, 22 февраля, стало известно о том, что недалеко от станции метро "Ладожская" сломался светофор. Об этом авторы информационного портала "Мегаполис" рассказали на своем Telegram-канале.
На фотографии видно, что водители "собрались в кучу" на перекрестке и не понимают как проехать. Некоторые машины уже столкнулись друг с другом.
Согласно данным приложения "Яндекс.Навигатор" на месте случившегося образовалась пробка. Преодолеть перекресток между проспектом Энергетиков и Заневским проспектом на данный момент для водителей будет очень тяжело.
Ранее мы писали, что трамвай сбил мужчину на Синопской набережной.
Фото: megapolisonline.ru
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