Небо над Казанью заволокло черным дымом из-за пожара

В социальных сетях появилось фото и видео с места происшествия.

Сегодня утром, 14 мая, небо над Казанью заволокло черным дымом из-за сильного пожара на бывшем заводе ЖБИ.

Как сообщаю местные СМИ, в промзоне Казани загорелась цистерна с краской. МЧС по Республике Татарстан сообщает, что в 8 часов 30 минут к ним поступил сигнал о пожаре в Московском районе на улице Автосервисной. Площадь пожара ориентировочно 150 квадратных метров. Для ликвидации последствий происшествия привлекаются 110 человек и 32 единицы спецтехники, в том числе от МЧС России 84 человека и 21 единицы техники.

Видео: ВК, Катюшка Лекарева

Фото: ВК, Елена Фарафонтова