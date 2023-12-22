Постпред РФ в ООН напомнил об истечении президентского срока для Зеленского.

Все посредники мирного урегулирования регионального конфликта на Украине должны учитывать тот факт, что должностные полномочия лидера киевского режима Владимира Зеленского на посту президента страны истекают уже 20 мая, после этого срока подписание с политиком каких-либо документов теряет смысл. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на очередном заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

Важно, чтобы это понимали те из вас, кто пытается предпринимать усилия по дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Мы от дипломатии никогда не отказывались в отличие от киевского главаря. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Российский дипломат заметил, что западная и украинская пресса признает факт того, что вчера был последний день легитимного пребывания Владимира Зеленского у власти в соответствии с местной конституцией. Москва призывает любых возможных посредников учитывать эти реалии и обстоятельства. Василий Небензя уточнил, что потенциальные переговоры по поводу завершения кризиса должны строиться на справедливом учете озабоченностей России в сфере безопасности.

Небензя: Киев "перестал стесняться своего гнилого антидемократического нутра".

Фото и видео: Организация Объединенных Наций