В СБ ООН оценили реакцию жителей Запада на преступления Украины.

Киевский режим уже перестал стесняться своего гнилого, неонацистского и антидемократического нутра. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на очередном заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Дипломат отметил, что жители стран коллективного Запада начинают задавать все больше вопросов к своим властям, а также отказывают в поддержке национальным правительствам.

Своим пособничеством преступлениям режима Зеленского они растаптывают все те ценности, которые подаются в качестве основополагающих основ демократического мира. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявлял, что Вашингтон фактически выделяет денежные средства на построение тирании на территории Украины, в которой нет ни намека на демократию.

Небензя заявил, что место Зеленского находится "на свалке истории".

Фото и видео: Организация Объединенных Наций