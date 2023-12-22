Постпред РФ в ООН оценил саммиты, посвященные "формуле мира".

Лидер киевского режима Владимир Зеленский и его соратники должны быть отправлены на свалку истории. В России добавили, что как раз этим "мы и занимаемся". Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на очередном заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Во время мероприятия отечественный дипломат обратился к коллегам из развивающихся стран. Он указал им на оторванность от реальности якобы мирных предложений украинских властей. В Москве считают, что участие в форумах по обсуждению подобных инициатив для них в лучшем случае станет "пустой тратой времени"

В худшем случае вы станете соучастниками усилий по продлению агонии киевского режима, а ценой за это станут десятки, если не сотни тысяч жизней простых украинцев, которых против их воли и против интересов их страны бросают в бессмысленную мясорубку. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя: присутствие представителя МУС в стенах Совбеза ООН не имеет смысла.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций