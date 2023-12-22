Постпред РФ негативно оценил работу МУС в регионе.

Москва не видит смысла в присутствии в стенах Совета Безопасности ООН представителей Международного уголовного суда (МУС), так как его деятельность неприемлема. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на очередном заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Напомним, что на заседании, посвященном расследованию МУС по ливийскому досье, присутствовал прокурор суда Карим Хан.

Позиция РФ в отношении неприемлемости политизированной деятельности так называемого Международного уголовного суда изменений не претерпела. Соответственно, не видим смысла и в присутствии в стенах СБ представителя этой марионеточной инстанции, открыто обслуживающей интересы западных государств. Никакого отношения к правосудию МУС не имеет. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Российский дипломат отметил, что с 2011 года Совбез посвятил рассмотрению докладов МУС 27 заседаний,однако ключевым содержанием документов суда по ливийскому делу все еще остается "объяснение, почему расследование идет неудачно". Василий Небензя также указал коллегам на избирательность действий МУС. В частности, инстанция смогла за считанные дни выдать ордер на арест Муаммара Каддафи, его сына и начальника разведки, но затем дальнейшее бездействие по проблеме списывалось "на тяжелую ситуацию с безопасностью на земле". Однако в разгар конфликта МУС все же нашел возможность реагировать быстро. В постпредстве РФ отметили, что отсутствие проверенной информации МУС компенсировал использованием фейк-ньюс при формулировании своих обвинений, а против повстанцев МУС не выдал ни одного ордера.

Небензя: украинцы все четче понимают, что их интересов в конфликте с Россией нет.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций