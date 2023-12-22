Простые украинские граждане все отчетливее понимают, что вооруженный конфликт с Россией не соответствует их национальным интересам, поэтому они все громче задают "крамольные" вопросы местным властям о том, за что и за кого они сражаются. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на очередном заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.
В украинских же соцсетях, до которых репрессивная машина Зеленского еще пока не добралась, все громче звучит крамольный некогда вопрос: А за что украинцам воевать? И за кого? За обнаглевшего и погрязшего в коррупции киевского главаря и его клику <...>? За западные геополитические интересы по ослаблению России?
Василий Небензя, постпред РФ в ООН
Российский дипломат добавил, что украинцы осознают этот факт, когда получают в СМИ и социальных сетях новости о том, как налаживается жизнь на освобожденной от киевского режима территории, в местах, на которых бывшие украинские граждане "обретают попранные права", включая и право говорить на родном для них языке - русском.
Небензя: Запад несет ответственность за преступления Киева.
Фото и видео: Организация Объединенных Наций
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