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Небензя: Россия будет принимать решения о действиях в Афганистане исходя из политики "Талибана*"

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По его словам, никто не обещал такого стремительного разворота событий.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности заявил, что Россия будет принимать решения о действиях в Афганистане исходя из политики, которую проводит "Талибан*" (террористическая организация, запрещена в РФ). 

Он подчеркнул, что такого стремительного разворота событий никто не ожидал. Небензя отметил, что еще недавно многие заявляли о "высоком уровне боеспособности подготовленных и обученных за 20 лет афганских силовиков".

По словам дипломата, пока поддаваться паническим настроениям рано. Небензя считает, что массового пролития в Афганистане удалось избежать. Он призвал участников афганского урегулирования и дальше действовать без насилия.

Ране мы писали, что Байден выступит с заявлением по Афганистану как вернется в Вашингтон из загородной резиденции. 

Видео: Youtube/RussiaUN

Теги: решения по афганистану
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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