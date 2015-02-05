Байден выступит с заявлением по Афганистану

Выступление запланировано на 16 августа.

Президент США Джо Байден после того, как вернется в Вашингтон из загородной резиденции, выступит с заявление по Афганистану. Выступить президент должен в понедельник, 16 августа, в 15:45 (22:45 мск). Об этом пишет Associated Press, ссылаясь на Белый дом.

В сообщении говорится, то это будет первое публичное высказывание Джо Байдена о ситуации в Афганистане.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США достигли своих целей в Афганистане.

Фото: whitehouse.gov