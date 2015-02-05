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Байден выступит с заявлением по Афганистану
Сегодня, 19:53
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Байден выступит с заявлением по Афганистану

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Выступление запланировано на 16 августа.

Президент США Джо Байден после того, как вернется в Вашингтон из загородной резиденции, выступит с заявление по Афганистану. Выступить президент должен в понедельник, 16 августа, в 15:45 (22:45 мск). Об этом пишет Associated Press, ссылаясь на Белый дом.

В сообщении говорится, то это будет первое публичное высказывание Джо Байдена о ситуации в Афганистане.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США достигли своих целей в Афганистане. 

Фото: whitehouse.gov 

Теги: джо байден сделает заявление по афганистану, президент сша
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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