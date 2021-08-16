Блинкен заявил, что США достигли своих целей в Афганистане

По его словам, сотрудников посольства в Кабуле переводят в аэропорт.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN и ABC заявил, что афганские власти не смогли защитить страну. По его словам, американский посольский комплекс в Кабуле переведут в аэропорт.

Блинкен подчеркнул, что США в Афганистане находились для того, чтобы террористическую угрозу устранить, с этой задачей, по его словам, они справились.

"Сотрудники посольства в Кабуле уезжают, их переводят в аэропорт", - сказал Блинкен.

По словам госсекретаря США, в Кабуле есть люди, которых необходимо уберечь от опасности, сам же отъезд дипмиссии будет безопасным. Блинкен отметил, что если боевики "Талибана*" (террористическая организация, запрещена в РФ) помешает действиям американского персонала, то будет дан быстрый и решительный ответ.

Ранее мы писали, что более 60 стран призвали предоставить возможность желающим покинуть Афганистан.

Видео: Youtube/Washington Post