Неатомную подлодку "Санкт-Петербург" спишут из-за стоимости ремонта

По данным издания, затраты на ее модернизацию превышают расходы на строительство новой подлодки.

Стало известно, что неатомную подводную лодку "Санкт-Петербург" планируют списать. Об этом 18 апреля рассказали в ТАСС.

По данным издания, затраты на ее модернизацию превышают расходы на строительство новой подлодки. По данным собеседника российского госагентства, "решение на этот счет принято".

"Санкт-Петербург" — головная дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 (шифр "Лада"). Заложена в 2005 году, строительство приостанавливалось и было возобновлено в 2013 году. Опытная эксплуатация началась в мае 2010 года. Вошла в боевой состав Северного флота в 2021 году. Две подлодки проекта 677 были законтрактованы в 2019 году.

Ранее подлодку "Великие Луки" спустили на воду на "Адмиралтейских верфях". У новой подлодки установили модернизированную систему управления корабельными техническими средствами, систему электродвижения и навигационный комплекс.

Фото: Piter.tv

