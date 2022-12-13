Неатомную подлодку "Санкт-Петербург" спишут из-за стоимости ремонта

Стало известно, что неатомную подводную лодку "Санкт-Петербург" планируют списать. Об этом 18 апреля рассказали в ТАСС.
По данным издания, затраты на ее модернизацию превышают расходы на строительство новой подлодки. По данным собеседника российского госагентства, "решение на этот счет принято".
"Санкт-Петербург" — головная дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 (шифр "Лада"). Заложена в 2005 году, строительство приостанавливалось и было возобновлено в 2013 году. Опытная эксплуатация началась в мае 2010 года. Вошла в боевой состав Северного флота в 2021 году. Две подлодки проекта 677 были законтрактованы в 2019 году.
Ранее подлодку "Великие Луки" спустили на воду на "Адмиралтейских верфях". У новой подлодки установили модернизированную систему управления корабельными техническими средствами, систему электродвижения и навигационный комплекс.
Фото: Piter.tv
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