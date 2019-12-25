Не запрещать, а договориться: Евгений Пригожин высказался о новогоднем режиме работы ресторанов

В период сложной эпидемиологической ситуации ресторанный бизнес нуждается в поддержке, а не санкциях, высказался Евгений Пригожин.

В Петербурге рассказали об ограничениях, которые будут распространяться на кафе, рестораны, отели, кинотеатры и другие общественные места во время новогодних праздников. Возмущенные предприниматели отрасли направили губернатору Александру Беглову письмо с просьбой смягчить меры. Так, владельцы ресторанов назвали полный запрет на работу их заведений в период высокого спроса дискриминацией по отраслевому принципу.

Прокомментировать конфликт властей и бизнеса сотрудники издания "Невские новости" попросили главу попечительского совета медиахолдинга "Патриот" Евгения Пригожина.

Известный петербургский ресторатор признал, что ситуация крайне острая для владельцев заведений, большая часть которых относится к малому, и лишь малой долей к среднему бизнесу.

Рестораторы уже год как находятся в аду и, начиная с апреля месяца, на краю гибели. Они вынуждены, и я хорошо это знаю не понаслышке, зарабатывать каждую копейку тяжелым трудом отметил Евгений Пригожин.

При этом ресторатор подчеркнул, что все происходящее, по сути, является криком о помощи, который нельзя оставлять незамеченным. Усиление штрафных мер бизнесмен назвал необдуманным, вместо этого он призвал чиновников вступить с рестораторами в диалог.

Смольный и бизнес могут сесть за стол переговоров, и наверняка бизнес предложит выход из ситуации, в которой и овцы останутся целы, и волки от коронавируса не помрут прокомментировал он.

Официальный ответ предпринимателя передала пресс-служба компании "Конкорд".

Напомним, что ранее некоторые рестораны решили выйти в открытое сопротивление и заявили о намерении игнорировать коронавирусные ограничения. На что вице-губернатор Евгений Елин пригрозил выявить нарушителей и привлечь их к административной ответственности.

Ранее мы писали, что Смольный предложил рестораторам форматы работы в Новый год.

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