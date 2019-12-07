Не довести до рака: Названы разрушающие кишечник продукты

Фрилинг пояснил, что отказаться от ряда продуктов следует при болях в животе, судорогах и метеоризме.

Немецкий гастроэнтеролог рассказал о продуктах, наносящих вред слизистой кишечника. Томас Фрилинг заявил, что неправильное питание вызывает рак, цирроз печени и воспаление кишечника.

По словам профессора, необходимо ограничивать потребление сахара, выпечки, шоколада и мармелада. Вред наносит солонина, копчения, колбаса, маргарин и майонез. Фрилинг пояснил, что отказаться от этих продуктов следует при болях в животе, судорогах и метеоризме.

Слизистую защитят бананы, рыба, фруктовое пюре, вареный картофель и квашеная капуста. Напомним, ранее Piter.TV сообщал, что частое окрашивание волос может привести к раку.

Видео: YouTube / StreetFood