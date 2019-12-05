Ученые: частое окрашивание волос может привести к раку

Эксперимент длился 10 лет.

Окрашивание волос и использование перманентных выпрямителей может способствовать развитию рака. К такому выводу пришли ученые из Национального института здоровья.

В эксперименте, который длился 10 лет, исследовали 47 тысяч женщин. В ходе исследования выяснялось, что те, кто использовал химические средства для выпрямления волос, заболевали онкологией на 30% чаще.

У тех женщин, кто часто красит волосы на 9% увеличиваться вероятность развития рака молочной железы. Среди афроамериканок этот показатель достиг 60%.