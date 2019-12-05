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Ученые: частое окрашивание волос может привести к раку

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Эксперимент длился 10 лет.

Окрашивание волос и использование перманентных выпрямителей может способствовать развитию рака. К такому выводу пришли ученые из Национального института здоровья. 

В эксперименте, который длился 10 лет,  исследовали 47 тысяч женщин. В ходе исследования выяснялось, что те, кто использовал химические средства для выпрямления волос, заболевали онкологией на 30% чаще.

У тех женщин, кто часто красит волосы на 9% увеличиваться вероятность развития рака молочной железы. Среди афроамериканок этот показатель достиг 60%.

 

 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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