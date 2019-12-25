Названы самые шумные и тихие районы Петербурга

По словам специалистов, 60% жителей Петербурга живут в постоянном шуме.

В четверг, 24 июня, эксперты БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф. Устинова и создатели карты шума Петербурга рассказали изданию "АиФ-Петербург" о том, насколько шумного в городе.

Согласно нормам, днем в жилой застройке показатель шума не должен превышать 55 децибел (для сравнения, 50 дБ - спокойный разговор, а 40 дБ - капли дождя).

Карту шума создавали по поручению городского правительства. По словам доцента и автора карты Марины Буториной, самыми шумными районами оказались, естественно, Адмиралтейский, Центральный, Невский, Кировский, Колпинский, поскольку там очень много транспорта. Самым тихим оказался Курортный район.

Как отмечают специалисты, Северная столица не самая шумная среди других мегаполисов.

В среднем уровень громкости в дневное время составляет 60 дБ, как в Париже. Мы тише Москвы и Пекина, но громче Лондона Марина Буторина

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Фото: АиФ-Петербург; Piter.tv