Мужчины в День защитника Отечества получат гаджеты и одежду

Наибольший спрос в этом году отмечен на беспроводные наушники, игровые консоли и смартфоны.

В этом году большинство мужчин получат на День защитника Отечества обувь, одежду и гаджеты. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

Наибольший спрос в этом году отмечен на беспроводные наушники, игровые консоли и смартфоны. Средний чек на покупку гаджетов составил 7230-7260 рублей.

Также девушки покупали своим молодым людям брюки, джинсы и свитеры. Средний чек на покупку одежды составил 3120-3150 рублей.

В сегменте "авторемонт и запчасти" больше всего покупали охотничьи и рыболовные аксессуары, патроны и комбинезоны. Средний чек – 2580-2600 рублей.

В этом году мы видим, что при приобретении подарков покупатели всё больший акцент делают на практичных категориях товаров. В частности, в этот раз мужчинам, скорее всего, подарят больше гаджетов, а также предметов одежды и обуви. Дмитрий Батюшенков, директор по управлению продуктами компании "Платформа ОФД"

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