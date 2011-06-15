Названы самые подешевевшие продукты в России

Цена на чеснок снизилась за полгода почти на 10%.

В России больше всего в первом полугодии 2021 года подешевели лимоны, лайм и чеснок. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

Так. В январе-июне этого года средняя цена за килограмм лимонов в рознице упала более чем на 30%, если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году. Так, в 2020 году стоимость килограмма лимонов составляла 189,4 рубля, а в 2021 году – 131,9 рубля.

В первом полугодии 2021 года также на 10% упала цена на чеснок. Цена за килограмм в рознице составила 229,6 рубля.

В исследовательской компании GfK отмечается, что за последние полгода цены на овощи и фрукты в магазинах в среднем выросли, но при этом лимоны, лайм и чеснок упали в цене.

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