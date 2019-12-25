Минэнерго допускает введение временного запрета на экспорт бензина

Все нормативные документы уже готовы.

Замглавы Минэнерго Павел Сорокин допускает введение временного запрета на экспорт бензина. Как пишет ТАСС, соответствующее решение могут принять уже в ближайшие дни.

По словам Сорокина, все нормативные документы для ввода временного запрета уже готовы. В настоящий момент ведомство смотрит на детали и ежедневную динамику. Замминистра ответил, что на бирже за последние два дня выросли объемы на бирже, а цены идут вниз.

Мы готовы вносить временный запрет с поправкой на то, что все международные соглашения должны быть выполнены, — сказал Сорокин.

Он подчеркнул, что решение о вводе временного запрета будет приниматься на основе динамики биржевых роста или падения цен, а также на основе насыщения рынка объемами.

Ситуацию на рынке топлива предлагается решать за счет демпферного механизма и накопления внутреннего рынка. Это необходимо, чтобы создавать долгосрочную предсказуемость.

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