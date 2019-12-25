Минэнерго допускает введение временного запрета на экспорт бензина

Замглавы Минэнерго Павел Сорокин допускает введение временного запрета на экспорт бензина. Как пишет ТАСС, соответствующее решение могут принять уже в ближайшие дни.
По словам Сорокина, все нормативные документы для ввода временного запрета уже готовы. В настоящий момент ведомство смотрит на детали и ежедневную динамику. Замминистра ответил, что на бирже за последние два дня выросли объемы на бирже, а цены идут вниз.
Мы готовы вносить временный запрет с поправкой на то, что все международные соглашения должны быть выполнены, — сказал Сорокин.
Он подчеркнул, что решение о вводе временного запрета будет приниматься на основе динамики биржевых роста или падения цен, а также на основе насыщения рынка объемами.
Ситуацию на рынке топлива предлагается решать за счет демпферного механизма и накопления внутреннего рынка. Это необходимо, чтобы создавать долгосрочную предсказуемость.
Фото: pixabay
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