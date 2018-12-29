Ученые рассказали какие продукты провоцируют панические атаки

Хуже всего на людей действуют кофе, чай и алкоголь.

Американские ученые составили список продуктов, которые могут вызывать приступы беспричинного страха, паники и ухудшения самочувствия. Исследователи выяснили, что негативно на организм может влиять большое количество кофе и чая.

Тревожность также могут спровоцировать продукты, в которых содержится большое количество сахара. Они запускают в организме выработку кортизола и адреналина – гормонов стресса. Приступ может вызвать и употребление алкоголя.

Однако стоит брать в учет и индивидуальную склонность людей к тревоге. Таких людей кружка кофе может довести до панической атаки. Не стоит злоупотреблять и стимулирующими напитками.

В качестве альтернативы ученые предлагают употреблять в пищу бананы, шпинат, яйца, рыбы, овес, семена тыквы и кунжута. Все эти продукты богаты триптофаном, а фасоль, яблоки, ягоды и орехи насыщены антиоксидантами.