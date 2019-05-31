Названы продукты, которые сокращают жизнь

Риск преждевременной смерти повышает пища с высокой степенью обработки.

Группа ученых из США, Бразилии и Испании выяснила, какие продукты сокращают жизнь. Об этом сообщает MedicalXpress.

По мнению ученных, риск преждевременной смерти повышает пища с высокой степенью обработки. Среди "смертельных" продуктов числятся хлебобулочные изделия, полуфабрикаты, газированные напитки, кукурузные хлопья, восстановленные мясные и рыбные продукты.

Дело в том, что эти продукты проходят несколько этапов промышленного воздействия. После всего в них содержится много сахара, красителей, ароматизаторов, жиров и соли.

Специалисты сравнили рацион 105 тысяч добровольцев. Ученные следили за питанием группы в течение 10 лет . Выяснилось, что употребление продуктов с высокой степенью обработки на 11–13% повышает риск развития болезней сосудов и сердца.

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Видео:Piter.TV