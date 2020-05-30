В "Векторе" назвали сроки начала исследования вакцины от COVID на детях

Глава центра рассказал подробности о кандидатах для тестирования вакцины.

В эфире телеканала "Россия 1" директор научного центра "Вектор" Ринат Максютов рассказал об отборе добровольцев для испытаний лекарства.

По словам специалиста, в качестве подопытных не могут выступать люди переболевшие коронавирусом. В связи с этим список участников будет формироваться за семь дней до непосредственного старта испытаний. Он также добавил, что исследования вакцины на детях могут начаться в начале 2021 года, а пожилых людей начнут привлекать к тестированию только после регистрации вакцины.

Ранее в "Векторе" рассказали о разработке нового типа вакцины против коронавируса, которую можно будет просто закапать в нос.

С начала эпидемии в РФ зарегистрировано 396 575 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. От болезни излечилось 167 469 пациентов, скончались 4 555 человека.

Видео: Youtube/стопкоронавирус.рф