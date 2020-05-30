В России создали вакцину от коронавируса с возможностью закапать в нос

В России запущено полномасштабное доклиническое исследование вакцины от коронавируса, которую можно будет просто закапать в нос. Об этом в эфире канала "Россия 1" сообщил генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов.

По словам специалиста, новый препарат отличается от классической внтримышечной вакцины, как функциональному началу, так и по способу и схеме иммунизации. Препарат уже успешно протестировали на животных.

Ранее в "Вектор" заявили, что планируют начать испытания вакцины против коронавируса на людях в конце июня. По мере готовности и успешного прохождения тестов, вакцину ждет государственная регистрация.