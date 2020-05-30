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В России создали вакцину от коронавируса с возможностью закапать в нос

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В России запущено полномасштабное доклиническое исследование вакцины от коронавируса, которую можно будет просто закапать в нос. Об этом в эфире канала "Россия 1" сообщил генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов.

По словам специалиста, новый препарат отличается от классической внтримышечной вакцины, как функциональному началу, так и по способу и схеме иммунизации. Препарат уже успешно протестировали на животных. 

Ранее в "Вектор" заявили, что планируют начать испытания вакцины против коронавируса на людях в конце июня. По мере готовности и успешного прохождения тестов, вакцину ждет государственная регистрация.

Видео: Youtube/ стопкоронавирус. рф 

 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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