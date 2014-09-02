Стало известно, кто рискует заразиться коронавирусом повторно

В группе риска в том числе находятся люди с онкологическими заболеваниями.

Повторно рискуют заразиться коронавирусом люди с ослабленным иммунитетом, почечной недостаточностью, поражением печени, а также люди, проходящие лечение от онкологических заболеваний. К таким выводам пришли американские ученые. Научная статья была опубликована на портале medRxiv.

В качестве испытуемых исследователи выбрали 23 пациента, которые заразились коронавирусом повторно. Средний возраст пациентов составил 64,5 года. У большинства из них были сопутствующие заболевания: диабет, гипертония, иммунные нарушения. Часть из них страдали от ожирения, у некоторых были и вредные привычки (курение). По итогам геномного анализа выяснилось, что во всех случаях имело место повторное заражение, а не скрытое течение первоначального варианта заболевания.

Эти пациенты были госпитализированы с коронавирусом в больницы два раза. В связи с этим исследователи предположили, что повторное инфицирование не легче первого.

Переболевшие коронавирусом в легкой форме также могут повторно заразиться, подчеркнули ученые, но риск тяжелого течения болезни у них минимален.

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