Остальные решили держать границы закрытыми, так как эпидемиологическая обстановка в РФ остаётся напряжённой.

Названы готовые принять россиян европейские страны. Это Мальта и Хорватия. Об этом сообщает "Вестник АТОР" со ссылкой на собственный источник в одной из дипломатических миссий.

Он отметил, что это пока единственные страны, которые согласились открыть границу для россиян в ближайшее время. Остальные решили держать их закрытыми, так как эпидемиологическая обстановка в РФ остаётся напряжённой.

Ранее мы писали, что в России зафиксировано 5 475 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки от коронавируса в России излечилось 8 116 человек.