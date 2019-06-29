Аналитики вычислили самую сексуальную нацию в мире

Участники интерпретировали слово "сексуальность" по своему усмотрению.

Украинцев назвали самой сексуальной нацией в мире. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства Big Seven Travel .

В опросе приняли участие посетители их сайта. Им предлагалось назвать самую сексуальную по их мнению нацию, интерпретируя слово "сексуальность" по своему усмотрению.

В итоге, первое место заняли украинцы, на втором расположились датчане, а на третьем – филиппинцы. В топ-5 самых сексуальных наций также вошли жители Бразилии и Австралии. Россияне оказались на 33-м месте.

Видео: Ютуб/Miss Ukraine