"Такси, такси, вези, вези": какую музыку любят слушать россияне в машине

В опросе участвовали более 5,6 тысячи россиян.

Сервис "Ситимобил" и компания ResearchMe опросили более 5,6 тысячи россиян и выяснили, какую музыку они любят слушать в такси. Об этом говорится в исследовании компаний.

Лучшей для поездок остается песня "Зеленоглазое такси" Олега Кваши. Также часто опрошенные называли песни: "Цвет настроения синий" Филиппа Киркорова, "Едем в соседнее село" Мурата Тхагалегова и Султана Урагана, "Такси, такси" Игоря Николаева.

Если бы в машине заел один трек, то 60% людей согласны были бы слушать композиция Despacito Луиса Фонси. По 16% набрали композиции "Цвет настроения синий" и Rakamakafo группы Bomfunk MC"s. Творчество Филиппа Киркорова больше всего любят женщины старше 45 лет.

Ранее на Piter.TV: "ТаксовичкоФ" запустит в Петербурге курьерскую службу.

Фото: Piter.TV