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В Великобритании назвали самую надоедливую рождественскую песню

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Лидером оказалась песня All I Want for Christmas Is You Мэрайи Кери.

Во вторник, 3 декабря, стало известно о том, что в Великобритании провели специальный опрос, чтобы выяснить, какая рождественская песня самая надоедливая. Об этом сообщает издание Variety.

По словам англичан, самый раздражающий хит —  All I Want for Christmas Is You Мэрайи Кери. В разное время эту песню исполняли Келли Кларксон, My Chemical Romance, Майкл Бубле и другие. Отметим, что оригинальный альбом с этой композицией выпущен 28 октября 1994 году.

Второе место по надоедливости заняла композиция Do They Know It"s Christmas группы Band Aid. Третье — I Wish It Could Be Christmas Everyday от Wizzard. В пятерку хитов также попали: Merry Xmas Everybody от Slade и Last Christmas коллектива Wham!

Ранее мы сообщали о том, что Netflix задумался над анимационным сериалом по "Ведьмаку".

 

 

 

Теги: великобритания, культура, музыка
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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