Концерт "Песни победы"

Музыкальный вечер пройдет в Доме учёных им. М. Горького 8 мая. Начало в 19:00. Для зрителей старше 6 лет.

Музыканты исполнят известные и любимые песни М. Блантера, В. Соловьева-Седого, Я. Френкеля, В. Баснера, А. Пахмутовой, Д. Тухманова о войне, любви, дружбе и Великой Победе. Любимые композиции исполнит Государственный Русский концертный оркестр Санкт-Петербурга (художественный руководитель и главный дирижер – Заслуженный деятель искусств России Владимир Попов) и солист, баритон Владимир Целебровский — Заслуженный артист Республики Карелия. Перед зрителями выступят 34 музыканта. Фото: Pxhere