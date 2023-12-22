  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Концерт "Песни победы"
Сегодня, 19:00
455
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Концерт "Песни победы"

0 0

Музыкальный вечер пройдет в Доме учёных им. М. Горького 8 мая. Начало в 19:00. Для зрителей старше 6 лет.

Музыканты исполнят известные и любимые песни М. Блантера, В. Соловьева-Седого, Я. Френкеля, В. Баснера, А. Пахмутовой, Д. Тухманова о войне, любви, дружбе и Великой Победе. Любимые композиции исполнит Государственный Русский концертный оркестр Санкт-Петербурга (художественный руководитель и главный дирижер – Заслуженный деятель искусств России Владимир Попов) и солист, баритон Владимир Целебровский — Заслуженный артист Республики Карелия. Перед зрителями выступят 34 музыканта.

Фото: Pxhere

Теги: концерт, музыка, песни победы
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии