Названа причина роста цен на икру в России

Фактором роста цен на икру стала ситуация с запасами в Японии.

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственнных предприятий и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев заявил, что в России цены на икру растут в том числе на фоне обострения ситуации с запасами сырья на международном рынке, в частности в Японии. Об этом пишет РБК.

По его словам, в прошлом году была неудачная путина для Японии. Страна является главным икорным рынком в мире по объему продукции. В связи с этим запас переработанной икры в хранилищах Японии снизился. В сентябре объем остатков стал на 40% меньше, если сравнивать с прошлым годом.

Отмечается, что спрос на японском рынке также повлиял на рост цен. Сейчас запасы в хранилищах усиленно пополняются.

Это привело к увеличению экспортных поставок и усилило страхи переработчиков икры: они опасаются разрыва цепочек поставок. Герман Зверев, президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственнных предприятий и экспортеров (ВАРПЭ)

На рост стоимости икры в России повлиял также дефицит рефриджераторных контейнеров. Это в свою очередь привело к подорожанию перевозок. По словам Зверева, транспортировка выросла в цене в четыре раза. Он отметил, что была разрушена и стабильность поставок.

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