В Минэкономразвития прокомментировали уровень восстановления экономики.

Глава российского министерства по экономическому развитию Максим Решетников отметил рост средних зарплат и снижение безработицы. Об этом чиновник напомнил президенту Владимиру Путину во время правительственного совещания. Спикер уверен, что по стране уровень оплаты труда будет увеличиваться и дальше, так как на данный момент фиксируется низкий уровень безработицы - 4,3%. Это говорит о восстановлении рынка труда и отсутствии миграции сотрудников.

У нас опережающим порядком заработные платы растут, например в строительстве, сельском хозяйстве, где было много мигрантов, сейчас их меньше, и, соответственно, там поднимают зарплаты российским гражданам. Мне кажется, это позитивные моменты. Максим Решетников, глава Минэкономразвития

Эксперт подчеркнул, что средняя зарплата в России на конец 2021 года составит 56 тысяч рублей. Во время прогноза в 2020 году профильное ведомство заложило в прогноз инфляцию на уровне 3,6%, поэтому зарплата составила бы 53 тысячи рублей. В июле показатели были изменены с учетом процесса инфляции. Спикер напомнил, что соотношение ЗП считается от трудового дохода, а не от средней зарплаты. Это позволяет чиновникам учитывать малодоходный экономический сектор, такой как занятость ИП и физических лиц.

В России электроэнергия может подорожать на 26%.

Фото: YouTube / Россия-24