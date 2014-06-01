В России электроэнергия может подорожать на 26%

Произойти это может из-за энергоперехода.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что в России цена на электроэнергию может вырасти на 4% к 2030 году в соответствии с целевым сценарием проекта стратегии низкоуглеродного развития страны. Он считает, что в 2050 году электроэнергия подорожает на 26%.

По словам Решетникова, к 2050 году ожидается снижение углеродоемкости экономики страны в шесть раз.

В целевом сценарии более активно меняется баланс (энергетический. — прим. ред.), более активно внедряются возобновляемые источники энергии, более активно внедряется атом, и это будет стоить дополнительных инвестиций, которые будут окупаться. Максим Решетников, глава Минэкономразвития

Решетников подчеркнул, что это технологический сдвиг, в результате страна от более CO2-емких технологий придет к менее CO2-емким, но при этом более дорогим. По словам министра, в соответствии с инерционным сценарием проекта стоимость электроэнергии в постоянных ценах не изменится. Он отметил, что в таком случае Россия не сможет свои международные климатические обязательства реализовать в полной мере.

Фото: kremlin.ru