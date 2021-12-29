Счетная палата проверит готовность России к энергопереходу

Предполагается, что аудит разделят на несколько этапов.

Счетная палата проверит готовность России к падению спроса на нефть и газ, то есть к глобальному энергопереходу. Об этом сообщает РБК.

В ведомстве планируют провести анализ внешних и внутренних вызовов глобального энергоперехода для России. Предполагается, что аудит будет состоять из нескольких этапов. Сотрудники Счетной палаты будут оценивать возможности и риски перехода к альтернативным источникам энергии, а также будет оценено влияние декорбонизации на российский топливно-энергетический комплекс. Исследуют также перспективы развития российской атомной отрасли.

Будут проверяться также системы мониторинга и учета лесных ресурсов России.

Ранее мы писали, что в России цены на гречку, сосиски и пельмени выросли за год более чем на 20%. Речь идет о несетевой рознице.

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