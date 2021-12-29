В России цены на гречку, сосиски и пельмени выросли за год более чем на 20%

В несетевой рознице в январе цены на продукты выросли на 10%, если сравнивать с январем 2021 года.

В январе цены на продукты в несетевой рознице в России выросли на 10% в годовом выражении. Отмечается, что сильнее всего цены выросли на гречку, пельмени и сосиски. Об этом сообщает "РИА Новости", со ссылкой на данные компании "Эвотор".

Компания оценивает динамику цен на основании собственного продуктового индекса, который основан на фактических данных о покупках в несетевой торговле.

За год больше всего подорожали в несетевой рознице гречка (рост цен составил 24%), сосиски (22%), а также пельмени (21%). Цены на пряники и вафли выросли на 18%. На 17% подорожали пюре и лапша быстрого приготовления. Цены на сигареты выросли на 14%, а на алкоголь – на 4%.

В январе 2022 года заметно подорожали по равнению с декабрем 2021 года зефир, пастила, а также шоколадные конфеты. Рост цен составил 4%. На 3% увеличилась стоимость макарон, гречки риса и пряников в несетевой рознице.

Ранее ФАС призвала производителей сдержать рост цен на сахар.

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